Stifel reprend la couverture de Zalando avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 36 EUR. 'Les attentes consensuelles étant peu exigeantes et le marché surestimant les risques liés à l'intégration d'Abut You et à la déflation induite par les plateformes chinoises, nous voyons un potentiel de revalorisation significatif à mesure que Zalando met en oeuvre son plan stratégique' indique le bureau d'analyse.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 20 fois avec un rendement de 0%.
Zalando : Stifel passe à l'achat sur le titre
Publié le 01/09/2025 à 16:07
