Zalando SE est le n° 1 européen de la distribution en ligne de chaussures et de vêtements pour femmes, hommes et enfants. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - distribution en ligne de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Le groupe développe également une activité d'exploitation du site de ventes privées « Lounge by Zalando ; - vente de solutions et de services aux entreprises : intégration des marques partenaires sur la plateforme Zalando, vente de solutions d'approvisionnement multicanal, prestations de services logistiques, développement de solutions publicitaires, vente de solutions permettant aux magasins physiques de vendre leurs produits en ligne via la plate-forme Zalando A fin 2024, le groupe compte 51,8 millions de clients actifs.