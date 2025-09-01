Zalando : Stifel passe à l'achat sur le titre

Stifel reprend la couverture de Zalando avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 36 EUR.



L'analyste estime que la récente baisse de 25 % du cours de l'action (contre une hausse de 8 % pour l'indice Stoxx Europe 600) et la baisse du ratio EV/EBITDA à 5,4x créent un point d'entrée attractif pour une optimisation convaincante du modèle économique ouvrant la voie à un TCAC de 19 % de l'EBIT sur les exercices 2024-2028E et à une marge de flux de trésorerie disponible supérieure à 4 % à partir de l'exercice 2027E.



'Les attentes consensuelles étant peu exigeantes et le marché surestimant les risques liés à l'intégration d'Abut You et à la déflation induite par les plateformes chinoises, nous voyons un potentiel de revalorisation significatif à mesure que Zalando met en oeuvre son plan stratégique' indique le bureau d'analyse.