Zalando va fermer son centre de distribution à Erfurt
Zalando annonce avoir décidé de fermer son centre de distribution à Erfurt, en Allemagne, pour fin septembre 2026, ainsi que de mettre fin aux opérations dans trois entrepôts hors d'Allemagne que des prestataires externes opèrent pour Zalando et About You.
Publié le 08/01/2026 à 11:24
"Nous ajusterons notre configuration pour continuer à proposer nos services de premier ordre à des tarifs abordables à la fois à nos clients et partenaires, aidant ainsi Zalando à accélérer la croissance dans les années à venir", affirme-t-il.
À Erfurt, le groupe va entamer immédiatement des négociations avec le conseil d'entreprise local sur un plan social. Avec les mesures annoncées ce jeudi, le réseau logistique de Zalando comprendra 14 centres de traitement dans 7 pays.