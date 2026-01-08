Zalando va fermer son centre de distribution à Erfurt

Zalando annonce avoir décidé de fermer son centre de distribution à Erfurt, en Allemagne, pour fin septembre 2026, ainsi que de mettre fin aux opérations dans trois entrepôts hors d'Allemagne que des prestataires externes opèrent pour Zalando et About You.

Le groupe allemand de distribution en ligne explique remodeler activement son réseau logistique paneuropéen afin de renforcer davantage sa position sur le marché européen de la mode et du lifestyle, "créant plus de valeur pour les clients et partenaires".



"Nous ajusterons notre configuration pour continuer à proposer nos services de premier ordre à des tarifs abordables à la fois à nos clients et partenaires, aidant ainsi Zalando à accélérer la croissance dans les années à venir", affirme-t-il.



À Erfurt, le groupe va entamer immédiatement des négociations avec le conseil d'entreprise local sur un plan social. Avec les mesures annoncées ce jeudi, le réseau logistique de Zalando comprendra 14 centres de traitement dans 7 pays.