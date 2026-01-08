Le groupe allemand de distribution en ligne explique remodeler activement son réseau logistique paneuropéen afin de renforcer davantage sa position sur le marché européen de la mode et du lifestyle, "créant plus de valeur pour les clients et partenaires".

"Nous ajusterons notre configuration pour continuer à proposer nos services de premier ordre à des tarifs abordables à la fois à nos clients et partenaires, aidant ainsi Zalando à accélérer la croissance dans les années à venir", affirme-t-il.

À Erfurt, le groupe va entamer immédiatement des négociations avec le conseil d'entreprise local sur un plan social. Avec les mesures annoncées ce jeudi, le réseau logistique de Zalando comprendra 14 centres de traitement dans 7 pays.