Zealand Pharma chute après des résultats montrant un taux d'abandon d'un traitement élevé

La société de biotechnologie danoise (-21,82%) a indiqué que son partenaire Boehringer Ingelheim avait dévoilé des résultats positifs issus de deux essais mondiaux de phase III portant sur le double agoniste glucagon/GLP-1 Survodutide. Toutefois, la violente réaction du titre est due à un taux d'arrêt du traitement élevé.

Les résultats ont démontré le potentiel de ce produit pour réduire le poids corporel et améliorer la santé métabolique dans deux populations distinctes : les adultes en situation d'obésité ou de surpoids sans diabète de type 2 et les adultes en surpoids ou obèse atteints de stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique avec signes d'inflammation et/ou de fibrose.



Zealand Pharma rappelle qu'elle est éligible à des redevances comprises entre un pourcentage élevé à un chiffre et un faible pourcentage à deux chiffres sur les ventes mondiales du Survodutide, ainsi qu'à 315 millions d'euros de paiements d'étapes potentiels restant à percevoir.



La société a précisé que "comme attendu avec les traitements GLP-1, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés avec le Survodutide étaient des troubles gastro-intestinaux généralement légers à modérés, principalement observé lors de la phase d'augmentation progressive des doses".

Le taux d'arrêt du traitement en raison de ces effets indésirables gastro-intestinaux a été de 19% chez les patients traités, contre 2,9% chez ceux sous placebo.



KBC Securities et Jefferies tablent sur une déception



Les analystes de KBC Securities ne se sont pas trompés en indiquant que cette présentation devrait probablement décevoir, comte tenu de la fréquence élevée des événements gastro-intestinaux et des arrêts de traitement notables. Malgré tout, si la banque belge s'attend à des pressions sur le titre, elle estime qu'il existe des indicateurs encourageants.



KBC Securities reste à accumuler sur l'action Zealand Pharma, avec une cible de cours de 500 couronnes danoises.



Le constat est le même chez Jefferies où les analystes estiment que le taux d'abandon dû aux effets indésirables ajusté par placebo, combiné sur les deux traitements, s'est élevé à 18,8%, soit un niveau nettement plus élevé que les quelque 4% observés avec les thérapies déjà commercialisées.



La recommandation de la banque d'investissement américaine reste toutefois à acheter, avec un objectif de cours de 505 couronnes danoises.