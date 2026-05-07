Zealand Pharma flambe après son point trimestriel et l'annonce de rachats d'actions
Zealand Pharma s'illustre en tête de l'indice Stoxx Europe 600 avec une envolée de 12,98%, à 356,10 couronnes danoises. Le spécialiste dans la recherche et le développement et de médicaments, essentiellement contre le diabète, a dévoilé ses comptes trimestriels et annoncé un rachat d'actions.
Publié le 07/05/2026 à 14:24
La banque d'investissement américaine souligne en outre, que grâce à sa solide position de trésorerie (14,5 milliards de couronnes danoises à fin mars), Zealand Pharma a annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1,3 milliard de couronnes danoises.
Sur les trois premiers mois de l'année, la société a vu ses revenus atteindre 34 millions de couronnes danoises, contre 17 millions attendus par le consensus. Les objectifs 2026 ont été maintenus avec principalement des dépenses opérationnelles comprises entre 2,7 et 3,3 milliards de couronnes danoises.