Zealand Pharma flambe après son point trimestriel et l'annonce de rachats d'actions

Zealand Pharma s'illustre en tête de l'indice Stoxx Europe 600 avec une envolée de 12,98%, à 356,10 couronnes danoises. Le spécialiste dans la recherche et le développement et de médicaments, essentiellement contre le diabète, a dévoilé ses comptes trimestriels et annoncé un rachat d'actions.

Pour Jefferies, les comptes trimestriels de Zealand Pharma sont un non-événement financier avec des prévisions de charges opérationnelles pour 2026 inchangées. En outre, la société comptabilisera, comme prévu, 700 millions de dollars en revenus de collaboration au deuxième trimestre, à la suite de la confirmation du passage de la Pétrelintide en phase III.



La banque d'investissement américaine souligne en outre, que grâce à sa solide position de trésorerie (14,5 milliards de couronnes danoises à fin mars), Zealand Pharma a annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 1,3 milliard de couronnes danoises.



Sur les trois premiers mois de l'année, la société a vu ses revenus atteindre 34 millions de couronnes danoises, contre 17 millions attendus par le consensus. Les objectifs 2026 ont été maintenus avec principalement des dépenses opérationnelles comprises entre 2,7 et 3,3 milliards de couronnes danoises.