Zealand Pharma a annoncé la suspension du développement de son candidat-médicament dapiglutide, destiné à traiter l’obésité. Ce composé, un agoniste double des récepteurs GLP-1 et GLP-2, devait entrer en phase intermédiaire d’essais cliniques, mais la complexité des études liées à ses effets anti-inflammatoires a conduit à un recentrage stratégique. Dans un marché de plus en plus concurrentiel dominé par les traitements basés sur le GLP-1, cette décision vise à allouer les ressources vers des projets jugés plus différenciants et à forte valeur ajoutée.

Malgré l’abandon du programme, l’action de Zealand Pharma a progressé de plus de 5% à la Bourse de Copenhague, signe d’une réception positive par les investisseurs. La biotech danoise entend désormais privilégier ses projets les plus prometteurs, en particulier le petrelintide, développé en partenariat avec Roche. Ce traitement expérimental cible l’hormone pancréatique amyline, avec des effets secondaires gastro-intestinaux plus modérés que ceux observés avec les GLP-1. Des résultats de phase 2 sont attendus au premier semestre 2026.

Face à Eli Lilly, dont le candidat eloralintide a récemment montré une perte de poids allant jusqu’à 20,1%, Zealand devra démontrer la compétitivité de son approche. Les analystes estiment que le petrelintide pourrait générer une perte pondérale de 15% à 20% sur le long terme, mais préviennent qu’il sera difficile de se positionner comme leader sans données comparatives solides. Par ailleurs, Zealand a ajusté ses prévisions de dépenses opérationnelles pour 2025, les ramenant entre 2,0 et 2,3 milliards de couronnes danoises, contre une fourchette initiale pouvant aller jusqu’à 2,5 milliards.