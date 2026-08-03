Les investisseurs attendent de voir si Zensar Technologies Limited parviendra à transformer la demande en une croissance durable de ses bénéfices.

L'élan de l'Inde vers l'intelligence artificielle (IA) et les infrastructures numériques se transforme en une véritable mine d'or pour les entreprises de services technologiques. L'approbation de la mission IndiaAI en mars 2024 a doté le pays d'une feuille de route pour accélérer l'adoption de l'IA et des infrastructures de données, lançant ainsi un cycle d'investissement pluriannuel.

Le chiffre phare est le budget de 103,7 milliards de roupies indiennes alloué par le gouvernement à cette mission. L'initiative prévoit le déploiement de plus de 10 000 GPU via des infrastructures technologiques publiques, tout en finançant l'innovation en IA, les start-up et des projets d'IA responsable.

L'opportunité de marché globale s'étend également rapidement. Le secteur indien de l'externalisation des processus d'affaires et de l'informatique (IT-BPM) est en passe d'atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le secteur technologique au sens large pourrait grimper à 500 milliards de dollars d'ici 2030, porté par les investissements massifs des entreprises dans l'IA, l'automatisation, le cloud et les plateformes de données. Pour les prestataires de services de gestion de processus (BPS) axés sur l'IA, ce cycle d'investissement ouvre de nouvelles perspectives.

Dans ce contexte, Zensar Technologies est bien positionnée pour profiter de ce cycle de dépenses technologiques grâce à sa plateforme ZenseAI, ses services natifs en IA, ses mises à niveau cloud et sa forte présence dans le secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance (BFSI). Les chiffres le confirment déjà : 36,4 % des prises de commandes pour l'exercice fiscal 2026 sont influencées par l'IA.

Progression du chiffre d'affaires

Au premier trimestre 2027, le chiffre d'affaires a progressé de 8,6 % sur un an pour atteindre 15,7 milliards de roupies, contre 14,4 milliards au premier trimestre 2026. L'activité Banque et Services Financiers, qui contribue à hauteur de 48,1 % aux revenus, a crû de 14,7 % sur un an à taux de change constant.

L'EBITDA (excédent brut d'exploitation) du premier trimestre 2027 a augmenté de 4,9 % sur un an, s'établissant à 2,2 milliards de roupies contre 2,1 milliards au premier trimestre 2026. Des coûts de transition commerciale plus élevés et des dépenses d'exécution initiales liées à un contrat d'envergure ont pesé sur la rentabilité. En d'autres termes, la croissance des revenus a devancé celle des bénéfices, qui nécessite un temps de rattrapage.

Pour la même raison, le bénéfice net après impôts (PAT) du premier trimestre 2027 n'a progressé que de 1,0 % sur un an, passant de 1 820 millions à 1 838 millions de roupies, illustrant la rapidité avec laquelle les coûts de mise en œuvre peuvent absorber les gains de revenus dans le secteur des services informatiques.

Toutefois, la direction reste concentrée sur une croissance rentable, soutenue par la dynamique des grands contrats, une exécution disciplinée et des investissements continus dans les capacités liées à l'IA.

Désamour du marché ?

Le cours de l'action a chuté de 26,7 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 514,6 roupies, bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 740 roupies.

En termes de valorisation, le titre se négocie à 15,1 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, soit sous sa moyenne historique sur trois ans de 20,3 fois. Cette décote reflète des attentes plus modérées.

Le sentiment des analystes reste constructif. Sur les 12 analystes suivant la valeur, huit recommandent l'achat et quatre conseillent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen s'établit à 580,7 roupies, ce qui implique un potentiel de hausse modeste de 13,3 % par rapport aux niveaux actuels. La suite pour Zensar dépendra de sa capacité à prouver que l'exécution, le redressement des marges et la réalisation des grands contrats peuvent générer une croissance rentable.

Les défis à venir

Les risques sont réels et imminents. Les clients potentiels pourraient mettre plus de temps à évaluer les fournisseurs et à finaliser les contrats, ce qui pourrait durcir l'acquisition de nouveaux clients. La prudence dans les dépenses, explicitement mentionnée par la direction, pourrait continuer à brider l'accélération de la croissance à court terme. Le risque de change demeure également un vent contraire structurel tant que la roupie reste dans la zone des 90 pour un dollar.

La concentration de la clientèle mérite aussi une surveillance particulière, une part significative du chiffre d'affaires provenant encore d'un groupe relativement restreint de grands comptes. De plus, l'incertitude géopolitique pourrait retarder les dépenses technologiques des clients, allonger les cycles de décision et ralentir la montée en puissance des projets sur les marchés clés.

En fin de compte, Zensar bénéficie d'une exposition adéquate aux opportunités croissantes de l'IA, mais le marché attend désormais des preuves concrètes.