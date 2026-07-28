Zijin Gold International Company Limited croît rapidement grâce à une forte demande d'or, bien que la discipline opérationnelle demeure cruciale.

Il semble que l'or bénéficie de la meilleure équipe marketing qui soit.

Grâce à un cocktail chaotique de risques inflationnistes et de crises géopolitiques, les investisseurs délaissent le dollar au profit du métal jaune. JP Morgan Global Research prévoit que les cours de l'or atteindront 6 300 dollars américains (USD) l'once d'ici la fin de l'année 2027. À titre de comparaison, le cours de l'or s'échange actuellement à 4 046,7 USD l'once.

Il n'y a pas que les investisseurs particuliers prudents qui considèrent l'or comme une valeur refuge. Les banques centrales accumulent également des stocks. JP Morgan rapporte par ailleurs que la Chine mène la danse, après avoir triplé à elle seule ses importations nettes d'or pour atteindre 317 tonnes au premier trimestre 2026. Le pays continue d'accumuler des réserves d'or pour renforcer la position du Renminbi en tant que monnaie de réserve alternative crédible.

Dans ce contexte, la société basée à Hong Kong Zijin Gold International, un géant minier international présent sur des projets lucratifs en Amérique du Sud, en Océanie, en Asie centrale et en Afrique, est en position de force. Elle affiche un inventaire impressionnant de 1 972 tonnes de ressources aurifères à la clôture de l'exercice fiscal (FY) 2025. Les retombées ont été manifestes en 2025, l'entreprise ayant pleinement tiré profit de son portefeuille.

Extraire la croissance

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 a bondi de 80 % sur un an pour atteindre 5,4 milliards USD, contre 3 milliards USD en 2024. Les revenus ont bénéficié de l'envolée des cours mondiaux de l'or. Le prix de vente moyen réalisé a progressé de 52,6 % sur un an, s'établissant à 3 524 USD/oz contre 2 310 USD/oz en 2024.

L'acquisition récente de la mine d'or d'Akyem au Ghana et de celle de Raygorodok au Kazakhstan a également contribué à la hausse des volumes de vente du groupe. Ceux-ci ont augmenté de 22 % sur un an pour atteindre 46,6 tonnes, contre 38,2 tonnes lors de l'exercice 2024.

Grâce à ces deux acquisitions, la production d'or a progressé de 20,3 % sur un an pour atteindre 46,9 tonnes en 2025, contre 39,0 tonnes en 2024, ces nouveaux actifs s'ajoutant aux mines matures pour stimuler la production globale sur l'année.

Le coût de maintien tout compris (AISC) a augmenté de 3 % sur un an, passant de 1 458 USD/oz en 2024 à 1 501 USD/oz en 2025. Cette hausse reflète les coûts d'intégration post-acquisition, l'évolution des obligations fiscales et les coûts d'investissement échelonnés sur certains projets.

L'amélioration de la croissance du chiffre d'affaires et de l'efficacité opérationnelle des mines existantes s'est traduite par des résultats plus solides, le bénéfice net ayant bondi de 202 % sur un an pour atteindre 1,9 milliard USD en 2025, contre 620,6 millions USD en 2024.

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) est passé de 389 millions USD en 2024 à 1,79 milliard USD en 2025, tandis que le flux de trésorerie opérationnel a grimpé à 2,4 milliards USD contre 876,5 millions USD, malgré des dépenses d'investissement (capex) plus élevées liées à la construction de mines.

Une confiance encore fragile

Le titre a reculé de 22,0 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 113,9 HKD (14,5 USD), bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 268 HKD (34,1 USD). Malgré les solides performances opérationnelles de l'entreprise, le sentiment des investisseurs reste prudent alors que les cours de l'or se sont repliés par rapport à leurs sommets historiques.

L'action s'échange à un ratio cours/bénéfice (P/E) de 11,5x pour 2026, soit une forte décote par rapport à son P/E de 22,9x pour 2025. Il semble que les investisseurs attendent un historique opérationnel plus long avant d'attribuer un multiple de valorisation plus élevé. Les analystes, quant à eux, ne semblent pas inquiets.

Le consensus reste solide : les neuf analystes qui suivent la valeur maintiennent une recommandation à l'achat (« Buy ») avec un objectif de prix moyen de 25,9 USD, ce qui implique un potentiel de hausse de 78,6 % par rapport au cours actuel.

Le défi

Zijin Gold International fait face à des incertitudes opérationnelles, car les variations de la composition du minerai, les calendriers de planification minière et les mises à niveau techniques en cours dans certaines mines peuvent affecter l'efficacité de l'exploitation. De plus, des exigences plus strictes en matière d'approbation environnementale pourraient ralentir la croissance future de la production. L'entreprise reste également exposée aux fluctuations des prix de l'énergie, ce qui rend le contrôle durable des coûts de plus en plus crucial. La rentabilité demeure très sensible à la volatilité des marchés de matières premières, compte tenu de la forte dépendance du groupe à l'or.