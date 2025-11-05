Zimmer Biomet a abaissé mercredi ses prévisions de croissance organique pour l’exercice 2025, évoquant un affaiblissement de la demande sur certains marchés internationaux, notamment en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. Le fabricant de dispositifs médicaux anticipe désormais une croissance organique comprise entre 3,5% et 4,0%, contre une fourchette précédente de 3,5% à 4,5%. Cette révision, perçue comme un signal de fragilité dans des zones stratégiques, a entraîné une chute de 15% du titre en séance.

Au troisième trimestre, la croissance organique a atteint 5%, un chiffre en deçà des attentes de plusieurs analystes. Le chiffre d’affaires net a progressé de 9,7% à 2 milliards de dollars, en ligne avec les prévisions du marché. Les ventes combinées des divisions hanches et genoux se sont élevées à 1,30 milliard de dollars, légèrement au-dessus des attentes. En revanche, les ventes dans les segments médecine du sport, extrémités et traumatologie ont atteint 541,5 millions, en dessous du consensus établi à 552,96 millions.

Malgré ces tensions, Zimmer Biomet a maintenu sa prévision annuelle de bénéfice ajusté, avec un bénéfice par action de 1,90 dollar au troisième trimestre, au-dessus des 1,87 dollar attendus. Le groupe a également relevé l’impact positif des effets de change, désormais estimé entre 0,5% et 1%. Aux États-Unis, les performances des nouveaux produits sont jugées encourageantes, mais la concurrence se renforce, notamment face à Stryker. Le directeur général Ivan Tornos a souligné que les difficultés venaient surtout d’annulations de commandes tardives de distributeurs internationaux, pesant sur la visibilité à court terme.