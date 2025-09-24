Cinq ans de surplace boursier pour le leader mondial de la santé animale.

Son chiffre d'affaires accusait une modeste mais surprenante baisse — la première depuis cinq ans justement — sur le premier semestre de l'exercice fiscal 2025. Celle-ci fut cependant amplement compensée par des hausses de prix, qui portèrent le profit d'exploitation à un niveau record de 1,8 milliard de dollars.

Zoetis restera cette année capable de retourner au moins 2,5 milliards de dollars à ses actionnaires, avec vraisemblablement une accélération marquée du programme de rachats d'actions. À peu de choses près, la capitalisation boursière de 63 milliards de dollars représente donc un multiple de vingt-cinq fois ce cash-flow libre distribuable aux actionnaires.

Le récent ajustement de valorisation ramène cette dernière en territoire équitable. Historiquement, Zoetis commandait un multiple ancré autour de quarante fois les profits qui n'aurait toléré aucune mauvaise surprise : un retour à l'équilibre était donc prévisible, nonobstant la qualité intrinsèque de l'activité du groupe, qui génère une rentabilité des capitaux propres supérieure à 50 % sans recourir à l'effet de levier - ou très peu.

La santé animale demeure un secteur d'activité attrayant. À bien des égards, elle réunit les attraits les plus séduisants de l'industrie pharmaceutique en évitant ses principales faiblesses. La distribution s'effectue principalement en direct, sans intermédiaires qui érodent les marges, tandis que les assurances n'y tiennent qu'un rôle marginal, éliminant ainsi les épineuses questions de remboursement.

De surcroît, les coûts de développement sont moindres et la longévité des produits supérieure - plusieurs franchises du portefeuille de Zoetis dominent leur segment depuis vingt à trente ans - d'où la rentabilité remarquablement élevée. Zoetis génère les deux tiers de ses revenus dans l'univers des animaux de compagnie, où les marges sont supérieures et le pouvoir de fixation des prix plus marqué que dans l'élevage.

Enfin, grâce à sa taille incomparable, le groupe devance tous ses rivaux en matière d'investissements dans ses capacités de R&D et de distribution. Il consolide ainsi sa position dominante, et se pose en consolidateur naturel de son secteur si l’opportunité se présentait.

Les blockbusters de la santé animale dépassent rarement cent millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui a jusqu'alors largement découragé la concurrence des fabricants génériques. Leur montée en puissance demeure pour l'heure modeste, même si cette tendance pourrait évoluer. C'est le risque majeur qui pèse sur le secteur.