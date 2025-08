Les résultats trimestriels de Zoetis, publiés un peu plus tôt dans l'après-midi, confirment une trajectoire bien orientée pour le leader mondial de la santé animale. La société américaine a su tirer parti d'une demande soutenue pour ses traitements destinés aux animaux de compagnie, tout en maîtrisant ses coûts. Cette combinaison a permis de dépasser les attentes des analystes et de relever les prévisions annuelles, ce qui a suffi à propulser le titre de plus de 7 % en pré-ouverture à Wall Street.

Zoetis est tout sauf un nom nouveau pour ceux qui scrutent le monde de la santé vétérinaire. Héritier d’une division de Pfizer, le groupe basé dans le New Jersey s’est imposé comme le numéro un mondial de la santé animale.

Source : Zoetis

Son modèle économique repose sur une diversification bien huilée : médicaments, vaccins, diagnostics, parasiticides et technologies de monitoring pour animaux de compagnie comme pour bétail. Avec une expertise centrée sur les huit principales espèces (des bovins aux poissons en passant par les chiens et chats), la firme tire particulièrement son épingle du jeu dans le segment des animaux de compagnie, vecteur de croissance inépuisable alors que l’animal domestique devient un membre à part entière des familles occidentales. En 2024, Zoetis a ainsi généré 9,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires grâce à un portefeuille actif dans plus de 100 pays.

Source : Zoetis

Un deuxième trimestre brillant, au-delà des attentes

Les chiffres du deuxième trimestre 2025 parlent d’eux-mêmes. Le chiffre d’affaires s’établit à 2,46 milliards de dollars, en hausse de 4 % en données publiées mais de 8 % en croissance organique, mieux que les 2,41 milliards anticipés. Cette croissance se fait sans que les coûts des ventes n'augmentent puisqu'ils diminuent de 668 à 649 millions de dollars d'une année sur l'autre (cf : deuxième ligne dans le tableau ci-dessous). Le bénéfice net ajusté atteint 783 millions de dollars, soit 1,76 $ par action diluée, éclipsant les 1,62 $ attendus. C’est une progression de 13 % sur un an pour le BPA ajusté, preuve d’un levier opérationnel puissant. À périmètre constant, la performance est tirée par la division animaux de compagnie, dont les ventes progressent de 8 %, à 1,79 milliard de dollars.

Source : Zoetis

Les stars du catalogue ? Simparica Trio, traitement combiné contre puces, tiques et vers, et les médicaments dermatologiques Apoquel et Cytopoint, auxquels s’ajoutent les anticorps monoclonaux Librela et Solensia. Les ventes à l’international progressent également de 9 % sur une base organique. Le recul de la division bétail (-2 % en organique aux États-Unis) s’explique par des effets de base (désinvestissement d’activités MFA) et des tensions d’approvisionnement, mais reste contenu.

Discipline de coûts, rachats d’actions et relèvement des prévisions

Mais au-delà des recettes, c’est du côté des coûts que l’on trouve les leviers les plus prometteurs. Le coût des ventes a baissé de 3 % sur le trimestre, passant de 668 à 649 millions de dollars, et ce malgré une hausse de l’activité. Les charges liées à la R&D sont restées stables (+1 %), tandis que les charges de restructuration ont fondu de près de 30 %. L’effet conjugué de cette maîtrise se traduit par un bond de 16 % du résultat avant impôts.

Les rachats d’actions viennent parachever l’effort : le nombre moyen d’actions diluées recule d’une année sur l’autre, de 456 à 445 millions. Cet effet relutif alimente la hausse du BPA dilué, qui grimpe de 18 % en données publiées. Une stratégie payante dans un contexte où le titre restait en retrait depuis le début d’année.

En confiance, Zoetis relève ses guidances 2025 : un chiffre d’affaires désormais attendu entre 9,45 et 9,60 milliards de dollars (vs. 9,43–9,58 précédemment), et un BPA ajusté entre 6,30 et 6,40 dollars, là encore supérieur au consensus FactSet de 6,24 $. L’entreprise vise une croissance organique annuelle de 6,5 % à 8 % pour ses revenus et de 5,5 % à 7,5 % pour son résultat net ajusté.

Une histoire de croissance durable

Le message est clair : Zoetis ne se contente pas de défendre ses positions de marché, elle les renforce, trimestre après trimestre, grâce à une stratégie d’innovation continue (plusieurs autorisations de mise sur le marché en Asie et en Europe ce trimestre), une diversification géographique pertinente et une attention maniaque à l’exécution. Les fondamentaux de la santé animale demeurent porteurs, portés par le vieillissement des animaux de compagnie, la croissance de la possession et l’essor des traitements chroniques.

Source : Zoetis

La résilience de Zoetis dans les cycles économiques, sa capacité à maîtriser ses coûts et à générer une croissance organique supérieure à celle de ses pairs font d’elle une valeur vétérinaire… de croissance. Un pur-sang dans un secteur en pleine renaissance. A voir également : les bons chiffres d'hier du côté de IDEXX Laboratories.