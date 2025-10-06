Zone euro : +0,1% de ventes au détail en août

En août 2025 par rapport au mois précédent, le volume des ventes de détail corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE, selon Eurostat, après des baisses séquentielles de 0,4% et de 0,3% respectivement en juillet.



Dans la zone euro en août, elles se sont accrues de 0,3% pour les produits alimentaires, les boissons et le tabac, et de 0,4% pour les carburants automobiles en magasins spécialisés, mais ont diminué de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants automobiles).



En août 2025 par rapport au même mois en 2024, les ventes au détail corrigées des effets calendaires ont augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE. Pour juillet, la variation annuelle a été révisée de +2,2 à +2,1% dans la zone euro et de +2,4 à +2,3% dans l'UE.