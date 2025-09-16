Zone euro : +0,3% de production industrielle en juillet

En juillet 2025 par rapport à juin, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, après des baisses séquentielles de respectivement 0,6% et 0,4% en juin.



Dans la zone euro en juillet, elle a chuté de 2,9% pour l'énergie, mais augmenté pour les biens intermédiaires (+0,5%), les biens d'équipement (+1,3%), les biens de consommation durables (+1,1%) et non durables (+1,5%).



En juillet 2025 par rapport au même mois de 2024, la production industrielle a augmenté de 1,8% dans la zone euro et dans l'UE. Pour juin, l'augmentation annuelle a été révisée de +0,2 à +0,7% dans la zone euro et de +0,5 à +1% dans l'UE.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.