Zone euro : -0,5% des ventes de détail en juillet
Publié le 04/09/2025 à 11:12
Parmi les États membres pour lesquels des données sont disponibles, les plus fortes baisses ont été enregistrées en Croatie (-4%), en Estonie (-2%) et en Allemagne (-1,5%), et les plus fortes augmentations, en Lituanie (+1,5%), en Lettonie (+1,4%) et aux Pays-Bas (+1,1%).
Par rapport à la même période en 2024, l'indice des ventes au détail corrigé des effets calendaires a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,4% dans l'UE en juillet, après des hausses en rythme annuel de 3,5% dans les deux zones observées en juin.