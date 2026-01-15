Dans la zone euro en novembre, la production industrielle a augmenté de 0,3% pour les biens intermédiaires et surtout de 2,8% pour les biens d'équipement, alors qu'elle a diminué pour l'énergie (-2,2%), et pour les biens de consommation durables (-1,3%) et non durables (-0,6%).

Par rapport à novembre 2024, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE en novembre dernier, après des progressions en rythme annuel de 1,7% dans les deux cas en octobre.