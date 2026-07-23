En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -15,9 en juillet. Il était anticipé à -17 après un précédent à -17,6 en juin.
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- Zone euro : amélioration de la confiance des consommateurs en juillet