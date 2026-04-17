Zone euro : baisse sensible de l'excédent commercial en février

L'excédent commercial de la zone euro s'est établi à 7 MdsEUR en février 2026, soit une baisse sensible par rapport à janvier (12,8 MdsEUR), selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat.

L'office statistique de l'Union européenne explique cette dégradation d'un mois sur l'autre par une augmentation de 3,5% des importations de la zone, à 232 MdsEUR, bien plus forte que la hausse de 0,9% des exportations, à 239 MdsEUR.



Au niveau de l'ensemble de l'UE, le surplus commercial est passé de 10,4 MdsEUR en janvier à 3,7 MdsEUR le mois suivant, une forte diminution qui traduit un bond de 3,6% des importations, alors que les exportations sont restées presque stables (+0,2%).