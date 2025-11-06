Zone euro : baisse surprise des ventes au détail en septembre

Les ventes au détail dans la zone euro ont baissé de manière inattendue au mois de septembre, selon des données publiées jeudi par Eurostat, un repli que l'office statistique de l'Union européenne explique par une réduction des achats de carburant.



Suivant ces chiffres, les ventes de détail dans les 20 pays partageant la monnaie unique ont reculé de 0,1% en glissement mensuel, alors que les économistes anticipaient une hausse de 0,2%.



Celles-ci affichent cependant une augmentation de 1% en glissement annuel.



D'après Eurostat, les ventes du commerce de détail sont restées stables dans le secteur de l'alimentation, des boissons et du tabac d'un mois sur l'autre en septembre, mais ont diminué de 0,2% dans les produits non alimentaires et de 1% dans les carburants.



Les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées en Lituanie (-1,1%), en Lettonie et en Slovénie (-0,7%) ainsi qu'en Italie (-0,6%), tandis que les plus fortes hausses ont été observées au Luxembourg et à Malte (+1,7%), en Estonie (+1,5%) et en Slovaquie (+1,4%).

