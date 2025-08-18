Zone euro : chute du surplus commercial en juin
Publié le 18/08/2025 à 11:12
Ce dernier précise que cette dégradation d'un mois sur l'autre traduit à la fois une diminution de 2,4% des exportations désaisonnalisées de la zone euro et une augmentation de 3,1% de ses importations.
Le surplus commercial de l'ensemble de l'UE est quant à lui passé de 12,7 milliards d'euros à 1,8 milliard en juin, les exportations corrigées des variations saisonnières ayant diminué de 2,3% et les importations, augmenté de 2,9%.