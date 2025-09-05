Zone euro : croissance de 0,1% confirmée au 2e trimestre

Au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, qui confirme ainsi ses estimations rapides de la mi-août.



Il s'agit aussi d'une deuxième confirmation par rapport aux estimations rapides préliminaires pour le trimestre écoulé, dévoilées fin juillet. Au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.



Dans la zone euro au deuxième trimestre, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,1% et celles des administrations publiques se sont accrues de 0,5%, alors que la formation brute de capital fixe a diminué de 1,8%.



Concernant les échanges extérieurs, les exportations de la zone euro ont diminué de 0,5%, tandis que les importations sont restées stables.