Zone euro : croissance du PIB confirmée à 0,1% au 2e trimestre
Publié le 14/08/2025 à 11:12
Ce dernier confirme ainsi ses estimations rapides préliminaires pour le trimestre écoulé, dévoilées fin juillet. Au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.
Par rapport au même trimestre de 2024, le PIB a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE au deuxième trimestre 2025, après +1,5% dans la zone euro et +1,6% dans l'UE au trimestre précédent.