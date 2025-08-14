Zone euro : croissance du PIB confirmée à 0,1% au 2e trimestre

Au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon une estimation rapide d'Eurostat.



Ce dernier confirme ainsi ses estimations rapides préliminaires pour le trimestre écoulé, dévoilées fin juillet. Au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.



Par rapport au même trimestre de 2024, le PIB a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE au deuxième trimestre 2025, après +1,5% dans la zone euro et +1,6% dans l'UE au trimestre précédent.