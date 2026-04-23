Dans la zone euro, selon des données préliminaires de S&P Global l'activité dans le secteur privé est passée en phase de contraction (sous les 50 points) en s'installant à 48,6 points, contre une baisse de 50,7 à 50,2 points prévue.

Dans le détail, l'activité dans les services a dégringolé et s'est établie à 47,4 points, loin des 50,2 atteints en mars et des 49,8 points attendus par les analystes.

En ce qui concerne le secteur manufacturier, il a fait mieux que prévu en passant de 51,6 à 52,2 points, là où il était prévu en baisse à 50,9 points.