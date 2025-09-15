Zone euro : excédent commercial accru en juillet

Le solde commercial de la zone euro, en données corrigées des variations saisonnières, s'est établi à 5,3 milliards d'euros en juillet 2025, en hausse par rapport à l'excédent observé à juin (3,7 MdsEUR), d'après Eurostat.



Ce dernier précise que, toujours d'un mois sur l'autre, les exportations désaisonnalisées de la zone euro ne se sont tassées que de 0,1%, tandis que les importations ont diminué plus sensiblement, de 0,8%.



Pour l'ensemble de l'UE, le surplus commercial s'est élevé à 5 MdsEUR en juillet, en hausse là aussi par rapport au mois précédent (1,8 MdEUR), avec des reculs de 0,4% pour les exportations et de 2% pour les importations.