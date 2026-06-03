Zone euro : hausse de 0,6% des prix producteurs en avril

En avril 2026, par rapport au mois précédent, les prix des producteurs industriels (PPI) ont augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après avoir augmenté de 3,4% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE en mars.

Dans la zone euro, en avril, les prix à la production dans l'ensemble de l'industrie, hors énergie, ont augmenté de 0,9%, alors qu'ils se sont tassés de 0,4% pour l'énergie. En particulier, les PPI ont grimpé de 1,8% pour les biens intermédiaires.



Par rapport à avril 2025, les prix à la production industrielle ont grimpé de 4,9% à la fois dans la zone euro et dans l'UE en avril dernier, en forte accélération donc après les hausses annuelles de 2% dans les deux cas observées en mars.