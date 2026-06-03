Dans la zone euro, en avril, les prix à la production dans l'ensemble de l'industrie, hors énergie, ont augmenté de 0,9%, alors qu'ils se sont tassés de 0,4% pour l'énergie. En particulier, les PPI ont grimpé de 1,8% pour les biens intermédiaires.

Par rapport à avril 2025, les prix à la production industrielle ont grimpé de 4,9% à la fois dans la zone euro et dans l'UE en avril dernier, en forte accélération donc après les hausses annuelles de 2% dans les deux cas observées en mars.