Zone euro : hausse de l'inflation en mars sans surprise

Dans la zone euro, selon des données préliminaires du mois de mars, l'indice des prix à la consommations a augmenté de 1,2%, contre +0,6% seulement en février, portant la hausse en rythme annuel à 2,5%, là où les analystes tablaient sur +2,6%, après +1,9% un mois plus tôt. Eurostat, qui publie ces données, estime, sans surprise, que l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mars avec +4,9%, contre -3,1% en février.



En données core, hors alimentation, produits énergétiques, alcool et tabac, la progression en rythme annuel est de 2,3%, face à des attentes à +2,4%.