Zone euro : hausse limitée des ventes de détail en mai
Le volume des ventes de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en mai 2026 par rapport au mois précédent selon les estimations d'Eurostat, après avoir diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE en avril.
Par rapport à la même période en 2025, l'indice des ventes de détail a augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE en mai 2026, après des hausses en rythme annuel de 0,9% et de 0,8% respectivement observées en avril.