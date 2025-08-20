Zone euro : inflation confirmée à 2% en juillet

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2% en juillet, stable par rapport au mois précédent, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide, tandis que celui de l'Union européenne est ressorti à 2,4%, contre 2,3% en juin.



Dans la zone euro, les services (+1,46 point de pourcentage en pp) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel, suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,63 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,18 pp) et de l'énergie (-0,23 pp).



Dans l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0,1%), en France (0,9%) et en Irlande (1,6%), tandis que les plus élevés ont été observés en Roumanie (6,6%), en Estonie (5,6%) et en Slovaquie (4,6%).