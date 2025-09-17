Zone euro : inflation révisée en légère baisse pour août

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2% en août 2025, stable par rapport à juillet, selon Eurostat qui révise ainsi en légère baisse son estimation rapide pour le mois d'août qui était de 2,1%.



Les services (+1,44 point de pourcentage), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,62 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,18 pp) et de l'énergie (-0,19 pp) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel de la zone euro.



L'inflation annuelle de l'UE est restée stable à 2,4% en août. Les taux annuels les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0%), en France (0,8%) et en Italie (1,6%), et les plus élevés en Roumanie (8,5%), en Estonie (6,2%) et en Croatie (4,6%).