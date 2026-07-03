Zone euro : l'activité dans le secteur privé stable en juin

Dans la zone euro, l'activité dans le secteur des services a fait mieux que prévu au mois de juin, selon des données de S&P Global.

L'indicateur s'est redressé de 47,7 à 49,4 points, alors qu'il était attendu en hausse à seulement 48,9 points. A 49,4 points, il est sur un plus haut de 3 mois, bien qu'en phase de contraction (sous le seuil des 50 points).



De son côté, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services a atteint les 50 points, reflétant une stabilité de l'activité dans le secteur privé, après 48,5 en mai et des attentes à 49,5 points. Il s'agit là encore d'un niveau inédit depuis 3 mois.



Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence precise que " le ralentissement de la contraction de l'activité dans le secteur des services de la zone euro mis en évidence par les données PMI de juin est une excellente nouvelle pour l'économie de la région. Conjugué à la croissance observée dans le secteur manufacturier, il suggère une stabilisation de l'activité globale du secteur privé après deux mois de recul consécutifs".