L'indicateur s'est redressé de 47,7 à 49,4 points, alors qu'il était attendu en hausse à seulement 48,9 points. A 49,4 points, il est sur un plus haut de 3 mois, bien qu'en phase de contraction (sous le seuil des 50 points).
De son côté, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services a atteint les 50 points, reflétant une stabilité de l'activité dans le secteur privé, après 48,5 en mai et des attentes à 49,5 points. Il s'agit là encore d'un niveau inédit depuis 3 mois.
Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence precise que " le ralentissement de la contraction de l'activité dans le secteur des services de la zone euro mis en évidence par les données PMI de juin est une excellente nouvelle pour l'économie de la région. Conjugué à la croissance observée dans le secteur manufacturier, il suggère une stabilisation de l'activité globale du secteur privé après deux mois de recul consécutifs".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.