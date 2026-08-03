Zone euro : l'activité manufacturière au plus haut depuis 3 mois
Au mois de juillet, l'indice PMI manufacturier de la zone euro, calculé par S&P Global, a fait un peu mieux que prévu. Il est passé de 51,4 à 51,9 points, au plus depuis trois mois, signalant une accélération du rythme de la croissance.
Pour Chris Williamson, chief business economist à S&P Global Market Intelligence : "les fabricants de la zone euro ont bénéficié d'un regain de croissance en ce début de période estivale, la production ayant enregistré sa plus forte hausse depuis quatre ans et demi. Cette amélioration reste toutefois fragile, les données de l'enquête faisant en effet craindre un essoufflement de la croissance à l'approche de l'automne. La production a enregistré une croissance soutenue en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Grèce tandis qu'elle a, au contraire, reculé en France et en Espagne et qu'elle n'a que faiblement augmenté en Italie. Ces disparités soulignent les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises de la zone euro, dont les performances restent entravées par la faiblesse de la demande, le niveau élevé des prix et les retards de livraison".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.