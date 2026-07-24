Zone euro : l'activité renoue avec la croissance en juillet (PMI)

L'indice PMI Flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est établi à 51,9 en juillet, en hausse par rapport à juin (50,0), signalant ainsi la première expansion de l'activité depuis quatre mois, la croissance ayant toutefois affiché un rythme modéré.

Cette reprise de l'activité globale reflète à la fois un retour de la croissance dans le secteur des services et une accélération de la hausse de la production dans le secteur manufacturier, le taux d'expansion de ce secteur ayant même atteint son plus haut niveau depuis mars 2022.



En Allemagne, l'activité globale a augmenté pour la première fois depuis quatre mois, alors que l'activité a continué de diminuer en France, mais de manière seulement marginale. Le reste de la zone euro a, dans son ensemble, enregistré sa plus forte expansion depuis huit mois.



"Le mois de juillet a été marqué par un rebond de l'activité économique dans la zone euro. Compte tenu du contexte géopolitique particulièrement volatile, la pérennité de cette reprise demeure toutefois incertaine", tempère Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.