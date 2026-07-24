Zone euro : l'activité renoue avec la croissance en juillet (PMI)
L'indice PMI Flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est établi à 51,9 en juillet, en hausse par rapport à juin (50,0), signalant ainsi la première expansion de l'activité depuis quatre mois, la croissance ayant toutefois affiché un rythme modéré.
Cette reprise de l'activité globale reflète à la fois un retour de la croissance dans le secteur des services et une accélération de la hausse de la production dans le secteur manufacturier, le taux d'expansion de ce secteur ayant même atteint son plus haut niveau depuis mars 2022.
En Allemagne, l'activité globale a augmenté pour la première fois depuis quatre mois, alors que l'activité a continué de diminuer en France, mais de manière seulement marginale. Le reste de la zone euro a, dans son ensemble, enregistré sa plus forte expansion depuis huit mois.
"Le mois de juillet a été marqué par un rebond de l'activité économique dans la zone euro. Compte tenu du contexte géopolitique particulièrement volatile, la pérennité de cette reprise demeure toutefois incertaine", tempère Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global Market Intelligence.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.