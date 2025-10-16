Zone euro : l'excédent commercial s'est réduit en août, surtout avec les USA

L'excédent commercial de la zone s'est nettement réduit au mois d'août, en raison d'une forte baisse des exportations vers les Etats-Unis qui témoigne du durcissement de la politique commerciale américaine.



Selon les premières estimations d'Eurostat, la zone euro a affiché un excédent d'un milliard d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août, contre un excédent de trois milliards d'euros un an plus tôt.



Les exportations de biens se sont établies à 205,9 milliards d'euros, soit une baisse de 4,7% par rapport à août 2024 (216 milliards d'euros).



Les exportations de l'Union européenne vers les Etats-Unis se sont contractées de 22% pour ne plus faire apparaître qu'un excédent commercial de 6,5 milliards d'euros avec la première économie mondiale, contre +15,3 milliards un an auparavant.



Les importations de biens en provenance du reste du monde se sont établies à 204,9 milliards d'euros, soit une baisse de 3,8% par rapport à août 2024, illustrant là encore la tendance protectionniste qui caractérise actuellement les échanges commerciaux mondiaux.

