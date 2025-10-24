Zone euro : l'expansion du secteur privé accélère (PMI)

L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, calculé par S&P Global s'est redressé de 51,2 en septembre à 52,2 en octobre, s'inscrivant ainsi au-dessus de la barre du 50 du sans changement pour un dixième mois consécutif.



Il signale ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé, et de fait, la croissance enregistrée au cours du mois a été la plus forte depuis près de deux ans et demi (à égalité avec celle observée en mai 2024).



La hausse de l'activité globale a principalement reposé sur une croissance de l'activité des services, laquelle a enregistré son rythme le plus soutenu depuis août 2024. La production manufacturière a aussi augmenté, et ce pour un huitième mois consécutif.



'La croissance de la zone euro a été beaucoup moins marquée qu'elle n'aurait pu l'être sans l'impact des faibles performances du secteur privé français', précise Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.