Zone euro : l'indice Sentix fait mieux que prévu en janvier
Publié le 12/01/2026 à 10:46
Les banques indiennes devraient afficher des résultats solides au troisième trimestre grâce à la croissance des prêts et à la qualité des actifs
Tensions à tous les étages !
La première semaine boursière entière de l'année 2026 s'est soldée par une pluie de records pour les indices mondiaux, qui n'ont pas été pénalisés par les bouleversements géopolitiques en cours un peu partout dans le monde. Dans les jours qui viennent, les résultats des entreprises au 4e trimestre 2025 vont commencer à prendre davantage de place sur la scène médiatique, mais ils auront du mal à empêcher les relations internationales de rester en haut de l'affiche. En parallèle, la guerre entre la Maison Blanche et la Fed s'envenime.
