Zone euro : l'indice Sentix ressort au-dessus des attentes en juin

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est amélioré en juin, ressortant à -13,4 contre -16,4 en mai. L'indicateur fait également mieux que les attentes du marché, qui tablaient sur -13,8.



Malgré cette progression et une surprise positive par rapport au consensus, l'indice demeure en territoire négatif, signe que le sentiment des investisseurs reste globalement pessimiste à l'égard de l'économie de la zone euro.