Zone euro : l'inflation annuelle confirmée à 3,2% en mai

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 3,2% en mai 2026, en accélération par rapport à 3,0% en avril, d'après Eurostat, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation rapide pour mai dévoilée le 2 juin.

Dans la zone euro, les services (+1,61 point de pourcentage, pp), l'énergie (+0,98 pp), l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,36 pp) ainsi que les biens industriels non énergétiques (+0,23 pp) ont tous contribué positivement au taux d'inflation annuel.



Au sein de l'Union européenne, le taux d'inflation annuel a augmenté de 0,1 point d'un mois sur l'autre pour atteindre 3,3% en mai. Les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (1,1%), au Danemark et en Tchéquie (tous deux à 1,8%), tandis que les plus élevés ont été observés en Roumanie (9,7%), en Bulgarie (6,3%) et en Lituanie (5,1%).