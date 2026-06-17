Dans la zone euro, les services (+1,61 point de pourcentage, pp), l'énergie (+0,98 pp), l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,36 pp) ainsi que les biens industriels non énergétiques (+0,23 pp) ont tous contribué positivement au taux d'inflation annuel.

Au sein de l'Union européenne, le taux d'inflation annuel a augmenté de 0,1 point d'un mois sur l'autre pour atteindre 3,3% en mai. Les taux annuels les plus bas ont été enregistrés en Suède (1,1%), au Danemark et en Tchéquie (tous deux à 1,8%), tandis que les plus élevés ont été observés en Roumanie (9,7%), en Bulgarie (6,3%) et en Lituanie (5,1%).