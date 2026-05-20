Zone euro : l'inflation d'avril sans surprise

Selon Eurostat, l'inflation dans la zone euro a augmenté de 1% au mois d'avril comme prévu, après une hausse de 1,3% en mars. En rythme annuel, la progression s'élève à 3%, des données là aussi conformes aux attentes. Sur la période, les services, l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac ainsi que les biens industriels hors énergie ont contribué positivement à la hausse des prix.



Hors éléments volatils (énergie, alimentation, alcool et tabac), la hausse a atteint 0,9% en avril, et 2,2% en rythme annuel. Ces données sont sans surprise.