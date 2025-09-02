L'inflation dans la zone euro a légèrement progressé en août, un mouvement qui conforte les anticipations d'un statu quo monétaire lors de la prochaine réunion de la BCE, la semaine prochaine. Mais le débat reste ouvert sur une future baisse de taux, alors que l'inflation devrait être sous la barre des 2% en 2026.

Selon les données publiées mardi par Eurostat, l'inflation annuelle dans les 20 pays de la zone euro s’est établie à 2,1% le mois dernier, contre 2,0% en juillet. Ce chiffre dépasse légèrement les attentes des analystes interrogés par Reuters, qui misaient sur une stabilité à 2,0%. Cette hausse s'explique notamment par l’augmentation des prix des produits alimentaires non transformés, conjuguée à un ralentissement de la baisse des prix de l’énergie.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les éléments volatils comme l’énergie et l’alimentation, est quant à elle restée stable à 2,3%, alors que les marchés anticipaient un léger repli à 2,2%.

Dans ce contexte, les marchés financiers s’attendent à un maintien des taux d’intérêt actuels jusqu’à la fin de l’année. Après avoir baissé ses taux lors de huit réunions consécutives pour ramener le taux de dépôt à 2% (soit l’estimation du taux neutre), la BCE avait marqué une pause en juillet.

Les membres de la BCE sont maintenant divisés sur l’opportunité d’un nouvel assouplissement. Le débat devrait s’intensifier, alors que l’inflation pourrait passer sous la barre des 2% en 2026, faisant ressurgir le spectre d’une inflation trop faible, comme celle observée dans la décennie précédant la pandémie.

En effet, les dernières projections de la BCE, datant du mois de juin, montrent que l’inflation devrait s’établir à 1.6% en 2026 avant de revenir à 2% en 2027.

Quels risques sur l’inflation ?

Plusieurs membres de la BCE mettent en avant ce risque d’une inflation durablement en-dessous de la cible pour justifier une baisse de taux supplémentaire.

Dans une interview au Financial Times, le gouverneur finlandais, Olli Rehn, estime ainsi que les risques sur l’inflation sont "orientés à la baisse". Il met en avant la baisse des prix de l’énergie, la hausse de l’euro et une inflation contenue dans les services.

En effet, le baril de Brent est en recul de 8% depuis le début de l’année, quand l’euro s’est apprécié de 13% face au dollar. Dans le même temps, l’inflation dans les services continue de ralentir. En août, celle-ci s’est établie à 3.1%, le niveau le plus faible depuis trois ans.

Inflation dans les services en zone euro. Sources : Eurostat, Trading economics

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir celle que l’on pourrait désigner comme la chef de file des faucons au sein de la BCE, Isabel Schnabel. Dans un entretien accordé à Reuters, elle estime que les risques sur l’inflation restent orientés à la hausse : "Je pense que nous sommes déjà légèrement accommodants et je ne vois donc pas de raison de réduire encore les taux dans la situation actuelle".

Selon elle, la solidité de la croissance économique et les tensions commerciales globales continueront à exercer une pression sur les prix. Des arguments loin de faire l’unanimité.

L’accord commercial entre les Etats-Unis et l’UE est moins favorable que celui utilisé par le staff de la BCE dans les prévisions de juin. Les 15% de droits de douane sur les produits européens pourraient donc amputer un peu plus la croissance. Moins de croissance, c’est moins de pression domestique sur l’inflation.

De plus, la guerre commerciale ne semble pas être, à ce stade, une source d’inflation pour l’Europe. D’abord parce qu’il n’y a pas de mesures de représailles aux droits de douane américains. Ensuite, parce qu’il y aura sans doute un afflux de produits chinois vers l’Europe pour compenser la fermeture du marché américain.

Si le statu quo est attendu la semaine prochaine, le débat reste donc ouvert pour la suite. Les investisseurs seront attentifs à la mise à jour des projections économiques de la BCE.