Le "coup d'après" crispe un peu les marchés financiers

Les indices boursiers ont fait une pause hier, rattrapés par quelques craintes sur les intentions des Etats-Unis au sujet de leurs voisins proches et lointains, de leurs alliés et de leurs ennemis. La politique interventionniste assumée de Washington pose de nouvelles questions et conduit les marchés financiers à revoir leur estimation du risque. A ce stade, on reste sur quelque chose d'assez diffus, mais c'est parce qu'il faut en général expliquer longtemps les choses à la Bourse pour qu'elle comprenne vite.