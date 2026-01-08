Zone euro : la confiance des consommateurs meilleure que prévu en décembre
Publié le 08/01/2026 à 11:19
Uniper recharge le réseau, Soitec change de pilote…..AB Food passe à la caisse
Le "coup d'après" crispe un peu les marchés financiers
Les indices boursiers ont fait une pause hier, rattrapés par quelques craintes sur les intentions des Etats-Unis au sujet de leurs voisins proches et lointains, de leurs alliés et de leurs ennemis. La politique interventionniste assumée de Washington pose de nouvelles questions et conduit les marchés financiers à revoir leur estimation du risque. A ce stade, on reste sur quelque chose d'assez diffus, mais c'est parce qu'il faut en général expliquer longtemps les choses à la Bourse pour qu'elle comprenne vite.
Avis d'analystes du jour : TotalEnergies, Dassault Aviation, BNP Paribas et Adyen font l'actu
Bourse : Sodexo et OVH publient, Soitec trouve son DG, Warner boude toujours Paramount
Moins de deux ans après l'arrêt des médicaments contre l'obésité, le poids et les problèmes de santé reviennent, selon une étude
Trump retire les USA de dizaines d'organisations internationales, selon la Maison blanche
Point marchés-Légère baisse en vue en Europe avant des indicateurs clés (actualisé)
Dassault Aviation prend de la hauteur : prévisions de ventes rehaussées pour 2025
Les valeurs de la défense en Europe atteignent un sommet historique après l'appel de Trump à augmenter le budget militaire américain
