Zone euro : la production industrielle rebondit de 0,4% en février

En février 2026, par rapport à janvier 2026, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,4 % tant dans la zone euro que dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En janvier 2026, la production industrielle avait reculé de 0,8 % dans la zone euro et de 0,9 % dans l'UE.



En février 2026, par rapport à février 2025, la production industrielle a diminué de 0,6 % dans la zone euro et de 0,1 % dans l'UE.