Zone euro : la production industrielle recule de 1,2% entre juillet et août
Publié le 15/10/2025 à 11:15
Dans le détail, la production industrielle dans la zone euro est en repli aussi bien pour les biens intermédiaires (-0,2%) que pour l'énergie (-0,6%), les biens d'investissement -(2,2%) ainsi que pour les biens de consommation durables (-1,6%).
Seuls les biens de consommation non durables voient leur production progresser avec une hausse bien timide de +0,1%.
Sur un an, soit en août 2025, par rapport à août 2024, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro et dans l'UE, souligne le rapport.