Selon les estimations d'Eurostat, 13,317 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE en juin, dont 11,130 millions dans la zone euro.

En valeur absolue, le nombre de demandeurs d'emploi a toutefois légèrement progressé. Par rapport à mai 2026, le chômage a augmenté de 79 000 personnes dans l'Union européenne et de 71 000 dans la zone euro. Sur un an, la hausse atteint 112 000 personnes dans l'UE et 43 000 dans la zone euro.