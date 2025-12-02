Zone euro : le chômage toujours stable à 6,4% en octobre

Le taux de chômage dans la zone euro est resté inchangé au mois d'octobre, conformément aux attentes du marché, annonce mercredi Eurostat.



Dans les 20 pays appartenant au bloc monétaire, le taux de chômage s'est maintenu à 6,4% de la population active en octobre par rapport à septembre mais en hausse de 0,1 point par rapport au taux de 6,3% enregistrée en octobre 2024, précise l'Office européen de la statistique.



Au total, le nombre de personnes sans emploi dans la zone euro atteignait 10,033 millions d'individus, soit une diminution de 13 000 d'un mois sur l'autre mais une augmentation de 308 000 sur un an.



Le taux de chômage dans l'ensemble de l'Union européenne est lui ressorti à 6% en octobre, également stable par rapport au taux enregistré en septembre 2025 et en hausse par rapport au taux de 5,8% enregistré en octobre 2024.



Le taux de chômage le plus bas a été enregistré à Malte, avec 3,1% de la population en activité, tandis que l'Espagne conserve le taux le plus élevé du Vieux Continent à 10,5%.