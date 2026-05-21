L'activité globale a reculé en France, en Allemagne et dans le reste de la zone euro, la contraction ayant affiché un rythme particulièrement soutenu en France, où l'indice a atteint 43,5 en mai, son plus bas niveau depuis cinq ans et demi.

La baisse de l'activité globale reflète les mauvaises performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré son plus fort repli depuis février 2021. Dans l'industrie manufacturière, en revanche, la production a augmenté pour un 5e mois consécutif.

"Ces données soulignent l'impact croissant de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie de la zone euro", explique Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global. "Elles suggèrent ainsi une contraction de l'économie de la région de l'ordre de 0,2% au 2e trimestre 2026".