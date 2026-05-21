Zone euro : le PMI composite au plus bas depuis octobre 2023

S'étant replié de 48,8 en avril à 47,5, l'indice Flash PMI composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro met en évidence une forte baisse de l'activité du secteur privé, la contraction ayant affiché son rythme le plus soutenu depuis octobre 2023.

L'activité globale a reculé en France, en Allemagne et dans le reste de la zone euro, la contraction ayant affiché un rythme particulièrement soutenu en France, où l'indice a atteint 43,5 en mai, son plus bas niveau depuis cinq ans et demi.



La baisse de l'activité globale reflète les mauvaises performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré son plus fort repli depuis février 2021. Dans l'industrie manufacturière, en revanche, la production a augmenté pour un 5e mois consécutif.



"Ces données soulignent l'impact croissant de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie de la zone euro", explique Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global. "Elles suggèrent ainsi une contraction de l'économie de la région de l'ordre de 0,2% au 2e trimestre 2026".