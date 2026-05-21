Zone euro : le PMI composite au plus bas depuis octobre 2023
S'étant replié de 48,8 en avril à 47,5, l'indice Flash PMI composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro met en évidence une forte baisse de l'activité du secteur privé, la contraction ayant affiché son rythme le plus soutenu depuis octobre 2023.
L'activité globale a reculé en France, en Allemagne et dans le reste de la zone euro, la contraction ayant affiché un rythme particulièrement soutenu en France, où l'indice a atteint 43,5 en mai, son plus bas niveau depuis cinq ans et demi.
La baisse de l'activité globale reflète les mauvaises performances du secteur des services, dont l'activité a enregistré son plus fort repli depuis février 2021. Dans l'industrie manufacturière, en revanche, la production a augmenté pour un 5e mois consécutif.
"Ces données soulignent l'impact croissant de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie de la zone euro", explique Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global. "Elles suggèrent ainsi une contraction de l'économie de la région de l'ordre de 0,2% au 2e trimestre 2026".
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.