En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,5 en décembre contre 52,8 en novembre. Il était attendu à 51,9. Le PMI des services est passé de 53,6 à 52,4 contre un consensus de 52,6.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.