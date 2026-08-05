Zone euro : le secteur privé renoue avec l'expansion en juillet (PMI)
L'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale dans la zone euro a franchi le seuil de croissance en juillet, s'étant en effet redressé au-dessus de la barre des 50,0, qui marque la stabilité de l'activité, pour la première fois depuis mars. À 52,0, il signale même la plus forte croissance de l'activité du secteur privé depuis huit mois.
L'expansion s'est étendue à l'ensemble de la zone euro, le retour de la croissance dans le secteur des services s'étant en outre accompagné d'une accélération de la hausse de la production manufacturière. La croissance s'est également généralisée à l'échelon régional, la plupart des pays couverts par l'enquête ayant contribué à cette reprise.
"Le niveau de l'indice PMI final confirme, de manière encourageante, la résilience de l'économie de la zone euro face au conflit en cours au Moyen-Orient. Il souligne toutefois également à quel point le climat des affaires est influencé par l'évolution du contexte géopolitique", estime le chief business economist de S&P Global, Chris Williamson.
Le volume global des nouvelles affaires a augmenté pour la première fois depuis février dans le secteur privé de la zone euro, cette tendance reflétant un rebond de la demande dans le secteur des services, conjugué à une légère accélération de la hausse des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier.
Les perspectives d'activité des entreprises se sont améliorées pour un 3e mois consécutif, témoignant d'un regain de confiance dans le secteur privé de la zone euro. L'optimisme continue toutefois d'afficher un niveau inférieur à celui enregistré en février dernier.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.