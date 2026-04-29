Zone euro : le sentiment économique chute en avril

L'indicateur de sentiment économique (ESI) a enregistré une forte baisse à la fois dans l'UE (-2,9 à 93,5) et dans la zone euro (-3,2 à 93,0) en avril par rapport au mois précédent, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

Au niveau de l'ensemble de l'UE, ce recul de la confiance générale a été entraîné par des baisses chez les ménages, ainsi que dans les services et la distribution, alors que la confiance est restée globalement stable dans l'industrie et la construction.



De plus, l'indicateur des attentes en emploi (EEI) a chuté aussi bien dans l'UE (-4,0 points à 93,2) que dans la zone euro (-4,6 à 91,7). Après les baisses précédentes de février et mars, les indicateurs ESI et EEI sont nettement en dessous de leurs moyennes à long terme de 100.