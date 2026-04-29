Zone euro : le sentiment économique chute en avril
L'indicateur de sentiment économique (ESI) a enregistré une forte baisse à la fois dans l'UE (-2,9 à 93,5) et dans la zone euro (-3,2 à 93,0) en avril par rapport au mois précédent, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.
Publié le 29/04/2026 à 11:20
De plus, l'indicateur des attentes en emploi (EEI) a chuté aussi bien dans l'UE (-4,0 points à 93,2) que dans la zone euro (-4,6 à 91,7). Après les baisses précédentes de février et mars, les indicateurs ESI et EEI sont nettement en dessous de leurs moyennes à long terme de 100.