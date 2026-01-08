La Commission européenne précise qu'au niveau de l'UE, la confiance est restée globalement stable dans les services, dans la construction et chez les ménages, tandis qu'une amélioration dans l'industrie a été contrebalancée par une dégradation dans le commerce au détail.

L'indicateur des attentes en emploi (EEI) a diminué par rapport à novembre (-0,9 point à 97,9 dans l'UE et à 96,8 dans la zone euro). Les 2 indicateurs continuent donc de se situer en dessous de leur moyenne à long terme de 100.