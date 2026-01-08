Zone euro : le sentiment économique reste stable en décembre

En décembre 2025, l'indicateur de sentiment économique (ESI) est resté globalement stable dans l'UE (-0,1 point contre 96,8) et s'est tassé légèrement dans la zone euro (-0,4 point contre 96,7), selon les résultats de l'enquête mensuelle de Bruxelles.

La Commission européenne précise qu'au niveau de l'UE, la confiance est restée globalement stable dans les services, dans la construction et chez les ménages, tandis qu'une amélioration dans l'industrie a été contrebalancée par une dégradation dans le commerce au détail.



L'indicateur des attentes en emploi (EEI) a diminué par rapport à novembre (-0,9 point à 97,9 dans l'UE et à 96,8 dans la zone euro). Les 2 indicateurs continuent donc de se situer en dessous de leur moyenne à long terme de 100.