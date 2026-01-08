Zone euro : le sentiment économique reste stable en décembre
En décembre 2025, l'indicateur de sentiment économique (ESI) est resté globalement stable dans l'UE (-0,1 point contre 96,8) et s'est tassé légèrement dans la zone euro (-0,4 point contre 96,7), selon les résultats de l'enquête mensuelle de Bruxelles.
Publié le 08/01/2026 à 13:32
L'indicateur des attentes en emploi (EEI) a diminué par rapport à novembre (-0,9 point à 97,9 dans l'UE et à 96,8 dans la zone euro). Les 2 indicateurs continuent donc de se situer en dessous de leur moyenne à long terme de 100.