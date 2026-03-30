Zone euro : le sentiment économique s'affaisse en mars

En mars 2026, l'indicateur de sentiment économique (ESI) a diminué à la fois dans l'UE (-1,5 point à 96,7) et dans la zone euro (-1,6 point à 96,6), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

Celle-ci précise que le recul de l'indice au niveau de l'UE traduit une chute considérable de la confiance chez les ménages (à -16,3, contre -12,3 en février) et dans la distribution, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les services.



Toujours en termes sectoriels, la confiance dans la construction s'est améliorée quelque peu, tandis que celle dans l'industrie est restée globalement stable.



En outre, l'indicateur des attentes en emploi (EEI) a également baissé dans les deux zones (-1,3 point à 97,3 dans l'UE, -1,4 point à 96,4 dans la zone euro).



S'ajoutant à la baisse de février, la nette dégradation du sentiment économique en mars a ainsi encore éloigné les deux indicateurs de leur moyenne à long terme de 100.