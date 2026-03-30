Zone euro : le sentiment économique s'affaisse en mars
En mars 2026, l'indicateur de sentiment économique (ESI) a diminué à la fois dans l'UE (-1,5 point à 96,7) et dans la zone euro (-1,6 point à 96,6), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.
Publié le 30/03/2026 à 11:39
Toujours en termes sectoriels, la confiance dans la construction s'est améliorée quelque peu, tandis que celle dans l'industrie est restée globalement stable.
En outre, l'indicateur des attentes en emploi (EEI) a également baissé dans les deux zones (-1,3 point à 97,3 dans l'UE, -1,4 point à 96,4 dans la zone euro).
S'ajoutant à la baisse de février, la nette dégradation du sentiment économique en mars a ainsi encore éloigné les deux indicateurs de leur moyenne à long terme de 100.