Zone euro : le Sentix surprend très favorablement en juillet
L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -3,1 en juillet, contre -14,5 attendu, après -13,4 en juin.
© Zonebourse.com - 2026
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